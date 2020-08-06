Рэпер Птаха: влетел бы в клетку за Хабиба!

Российский рэпер Давид Нуриев, известный под прозвищем Птаха, выразил уважение действующему чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. Музыкант заверил, что встал бы на защиту спортсмена, если бы ему пришлось участвовать в конфликте, подобном тому, который произошёл после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

«Влетел бы я в клетку за Хабиба? Я не знаю (смеётся)! Наверное, да! Если бы я был с его командой, то, наверное, да! А как зритель, конечно, я бы туда не побежал. Я за своих!

Если бы даже я знал, что отхвачу (а я бы отхватил), я бы всё равно влетел. Но я бы влетел не для того, чтобы исподтишка бить. Я бы начал разнимать! Когда это всё началось, я говорил: «Нет-нет! Не делай этого!» — рассказал он в интервью YouTube-каналу oSporte TV.