Шлеменко дал прогноз на бой Олейник — Льюис
Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка тяжеловесов 43-летнего Алексея Олейника и 35-летнего Деррика Льюиса. Напомним, бой Олейник — Льюис возглавит кард турнира UFC Fight Night 174 (UFC Vegas 6), который пройдёт в Лас-Вегасе в ночь с 8 на 9 августа мск.
«Я верю в Олейника, хотя в последнее время большинство специалистов всякий раз списывают его со счетов, считают аутсайдером. Но он не только доказал свою состоятельность победами над Грином и особенно Вердумом, но и показал, что продолжает прогрессировать в своём возрасте. Это дорогого стоит. Так что в бою с Льюисом шансы у Алексея появятся», — цитируют Шлеменко «Известия».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Олейник — Льюис.
Деррик Льюис плюнул в еду, предназначенную Алексею Олейнику. Видео
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