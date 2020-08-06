Шлеменко дал прогноз на бой Олейник — Льюис

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка тяжеловесов 43-летнего Алексея Олейника и 35-летнего Деррика Льюиса. Напомним, бой Олейник — Льюис возглавит кард турнира UFC Fight Night 174 (UFC Vegas 6), который пройдёт в Лас-Вегасе в ночь с 8 на 9 августа мск.

«Я верю в Олейника, хотя в последнее время большинство специалистов всякий раз списывают его со счетов, считают аутсайдером. Но он не только доказал свою состоятельность победами над Грином и особенно Вердумом, но и показал, что продолжает прогрессировать в своём возрасте. Это дорогого стоит. Так что в бою с Льюисом шансы у Алексея появятся», — цитируют Шлеменко «Известия».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Олейник — Льюис.