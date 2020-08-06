Олейник прокомментировал поступок Льюиса, плюнувшего в его еду

Боец UFC Алексей Олейник прокомментировал поведение американского тяжеловеса Деррика Льюиса, который плюнул в еду, предназначенную россиянину, а затем выложил соответствующее видео в социальной сети.

«Это говорит о его культуре и образовании. Видео не смотрел. Всё, что делает человек, указывает на образование и культуру. Влияет ли на меня это морально? Ничего не видел, ничего не знаю. Не знаю, чем он себя решил развлечь или хайпануть. Могу сказать, что это была не моя еда, конечно», — сказал Олейник на онлайн-пресс-конференции, посвящённой турниру UFC Fight Night 174.

Напомним, поединок Алексея Олейника и Деррика Льюиса возглавит ближайший турнир в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.