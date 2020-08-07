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Кормье может провести третий бой с Джоном Джонсом

Кормье может провести третий бой с Джоном Джонсом
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье может провести третий поединок с обладателем пояса в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. Об этом рассказал тренер спортсмена Хавьер Мендес.

Напомним, 15 августа Кормье проведёт третий поединок с обладателем пояса в тяжёлом весе Стипе Миочичем. Ранее боец сказал, что после поединка с Миочичем намерен завершить карьеру вне зависимости от исхода встречи.

«Возможно, UFC предложит ему много денег, чтобы устроить третий поединок с Джонсом. Это единственный бой, который сможет его заинтересовать», — приводит слова Мендеса The Sun.

В первом поединке, состоявшемся в январе 2015 года, Джонс победил Кормье единогласным решением судей. Во втором бою, прошедшем в июле 2017 года, Джонс вновь одержал победу, на сей раз нокаутом, но был дисквалифицирован, после того как его уличили в применении допинга. Поединок признали несостоявшимся.

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