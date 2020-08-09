Олейник дал первый комментарий после поражения от Льюиса

Боец UFC Алексей Олейник поделился впечатлениями от поединка с Дерриком Льюисом, в котором он проиграл нокаутом во втором раунде.

«Ребята, всем привет! Бой прошёл как прошёл. Вы видели. Расстроен, вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был. Далеко не всё сработало. Обещаю в следующий раз быть лучше готовым и показать настоящую силу воли. Буду делать всё, что могу. Всем спасибо. С богом», — сказал Олейник на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

Соответствующее видео доступно на странице Олейника в социальной сети.

Напомним, бой россиянина с Дерриком Льюисом стал главным событием шоу UFC Fight Night 174. Поражение стало первым для Олейника в 2020 году.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию турнира.