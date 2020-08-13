Пётр Ян: если будет нужно — подерусь с Мораесом. Если нет — сражусь со Стерлингом

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что хотел бы провести ещё один бой до конца 2020 года, а также порассуждал на тему возможного соперника.



«Планировал устроить тур с поясом UFC по городам. Но пока не удалось провести его. Проект находится на стадии доработки. 18-19 августа я намерен посетить Омск. Увижусь с ребятами, молодёжью, посещу места, в которых тренировался.

Я соскучился по тренировкам. Примерно так же, как и по боям. Знаете, проходит неделя — и уже снова хочется вернуться к работе. С UFC относительно следующего боя пока не говорил. Думаю, это работа менеджеров. Предоставлю это им и буду ждать решения. Безусловно, я хочу ещё раз выступить в 2020 году.

Следующий соперник? Хотел бы, чтобы это был Стерлинг. Парень, который стопроцентно заслуживает бой за пояс. А дальше посмотрим. Если будет нужно, то подерусь с Марлоном Мораесом. Если нет — сражусь со Стерлингом. Оба — классные, сильные ребята. У каждого есть свои сильные стороны», — цитирует Яна «RT на русском».



Напомним, Ян победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC на «Бойцовском острове», который прошёл 11 июля, и стал чемпионом промоушена в легчайшем весе.