Хабиб — о Сен-Пьере: хочу с ним подраться. После боя с Гэтжи будут переговоры

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от потенциального боя с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Этот бой был мечтой моего отца. В следующем году Сен-Пьеру будет 40 лет. Но я хочу с ним подраться. Было бы идеально. После боя с Гэтжи будут переговоры с Сен-Пьером. С моей стороны и со стороны UFC интерес есть», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что Нурмагомедов последний бой в карьере может провести с Сен-Пьером. Уайт обещал провести переговоры с Сен-Пером после боя Хабиба с Джастином Гэтжи.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У 39-летнего Сен-Пьера 26 побед и два поражения в 28 боях в MMA.