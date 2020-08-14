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Пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым
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Хабиб — о Сен-Пьере: хочу с ним подраться. После боя с Гэтжи будут переговоры

Хабиб — о Сен-Пьере: хочу с ним подраться. После боя с Гэтжи будут переговоры
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от потенциального боя с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Этот бой был мечтой моего отца. В следующем году Сен-Пьеру будет 40 лет. Но я хочу с ним подраться. Было бы идеально. После боя с Гэтжи будут переговоры с Сен-Пьером. С моей стороны и со стороны UFC интерес есть», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что Нурмагомедов последний бой в карьере может провести с Сен-Пьером. Уайт обещал провести переговоры с Сен-Пером после боя Хабиба с Джастином Гэтжи.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У 39-летнего Сен-Пьера 26 побед и два поражения в 28 боях в MMA.

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