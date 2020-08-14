Нурмагомедов: MMA можно продвинуть как олимпийский вид, но я тогда уже дедушкой буду

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве ответил на вопрос о том, интересно ли ему принять участие в Олимпийских играх.

«Конечно. Но в Токио точно не будет ММА. И в Лос-Анджелесе не будет. Может, к 2028-му или 2032-му будут. ММА — медийный вид спорта, где крутятся большие деньги. ММА точно входят в топ-5. Если грамотно подвести и хорошо упаковать конфетку, её можно продвинуть как олимпийский вид спорта. К этому времени уже буду дедушкой, конечно», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт 24 октября в Абу-Даби.