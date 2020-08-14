Нурмагомедов: у меня есть бизнес в сельском хозяйстве

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве сообщил, что помимо спорта занимается и бизнесом.

«Спортсмены любят называть это отходными путями. У меня есть бизнес, есть бизнес-проекты. Буду двигаться аккуратно. Через года три-четыре я смогу сделать 200-300 рабочих мест. Сельское хозяйство очень близко для меня, 13 лет я прожил в селе: ухаживал за коровами, бычками. Помню, сажали помидоры. Уже есть бизнес в сельском хозяйстве. Год назад я не знал, что такое рентабельность. Сейчас продолжаю учиться, развиваться умственно. Жизнь учит человека», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Хабиб также ответил на вопрос о том, какие качества он ценит в деловых партнёрах и что может привести к разрыву человеческих отношений.

«Какие качества ценю в деловых партнёрах? Что может привести к разрыву человеческих отношений? Зачем сразу разрывать? Ошибка не стоит разрыва отношений. По человеку сразу всё видно. Бывают люди, кому всевышний не дал мышления, но он очень хочет это делать. Лень — это самое опасное. Бывают люди, которые думают, что им все должны. Считаю это больше психологической болезнью. Если у кого-то есть эти качества, подумайте», — сказал Хабиб.