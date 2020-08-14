Даниэль Кормье оказался тяжелее Стипе Миочича — церемония взвешивания UFC 252

В ночь с 15 на 16 августа мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В его главном событии встретятся действующий чемпион промоушена в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Даниэль Кормье. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.
Кормье показал на весах 107,0 кг, в то время как вес его противника составил 105,6 кг. Напомним, это будет третья встреча Кормье и Миочича, в прошлом они обменялись победами.
UFC 252. Взвешивание
Стипе Миочич (233 фунта) — Даниэль Кормье (236 фунтов)
Шон О'Мэлли (136) — Марлон Вера (136)
Джуниор дос Сантос — Жаирзиньо Розенстрайк (254)
Херберт Бёрнс — Даниэль Пинеда (146)
Джон Додсон (136) — Мераб Двалишвили (136).
Все актуальные события о турнире UFC 252 представлены в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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