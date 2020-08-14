Даниэль Кормье оказался тяжелее Стипе Миочича — церемония взвешивания UFC 252

В ночь с 15 на 16 августа мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В его главном событии встретятся действующий чемпион промоушена в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Даниэль Кормье. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

Кормье показал на весах 107,0 кг, в то время как вес его противника составил 105,6 кг. Напомним, это будет третья встреча Кормье и Миочича, в прошлом они обменялись победами.

UFC 252. Взвешивание

Стипе Миочич (233 фунта) — Даниэль Кормье (236 фунтов)

Шон О'Мэлли (136) — Марлон Вера (136)

Джуниор дос Сантос — Жаирзиньо Розенстрайк (254)

Херберт Бёрнс — Даниэль Пинеда (146)

Джон Додсон (136) — Мераб Двалишвили (136).

Все актуальные события о турнире UFC 252 представлены в онлайн-трансляции «Чемпионата».