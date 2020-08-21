Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор намекнул на возможное возобновление карьеры.
В своём «инстаграме» ирландец опубликовал пост, где поделился воспоминаниями о победе над Нейтом Диазом, которая состоялась четыре года назад.
«За кулисами в ожидании выхода на один из самых больших боёв в моей боевой жизни! МакГрегор / Диаз II. Вау! Может есть еще…» — написал Макгрегор.
Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Макгрегора.
Макгрегор дважды встречался с Диазом и дважды одерживал над ним победу.
32-летний Макгрегор, который был чемпионом UFC в двух весовых категориях, начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний поединок ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и 4 поражения в 26 боях в MMA. Напомним, Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в июне этого года Впрочем, многие сомневаются, что это действительно так. Ранее ирландец уже дважды объявлял об уходе из спорта.
- 21 августа 2020
-
07:51
-
00:54
-
00:27
- 20 августа 2020
-
23:22
-
22:45
-
21:30
-
20:38
-
20:05
-
18:44
-
17:58
-
16:06
-
14:36
-
13:28
-
12:29
-
10:52
-
09:29
-
01:29
-
00:00
- 19 августа 2020
-
22:49
-
21:48
-
20:48
-
20:06
-
19:53
-
19:04
-
17:47
-
16:43
-
16:33
-
14:43
-
13:15
-
12:36
-
11:40
-
11:06
-
09:43
-
00:59
-
00:01