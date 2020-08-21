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Конор Макгрегор намекнул на возможное возобновление карьеры

Конор Макгрегор намекнул на возможное возобновление карьеры
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор намекнул на возможное возобновление карьеры.

В своём «инстаграме» ирландец опубликовал пост, где поделился воспоминаниями о победе над Нейтом Диазом, которая состоялась четыре года назад.

«За кулисами в ожидании выхода на один из самых больших боёв в моей боевой жизни! МакГрегор / Диаз II. Вау! Может есть еще…» — написал Макгрегор.

Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Макгрегора.

Макгрегор дважды встречался с Диазом и дважды одерживал над ним победу.

32-летний Макгрегор, который был чемпионом UFC в двух весовых категориях, начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний поединок ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и 4 поражения в 26 боях в MMA. Напомним, Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в июне этого года Впрочем, многие сомневаются, что это действительно так. Ранее ирландец уже дважды объявлял об уходе из спорта.

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