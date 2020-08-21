Фёдор Емельяненко рассказал, что хотел отпустить волосы

Российский боец Bellator Фёдор Емельяненко, который ранее выразил готовность провести реванш с экс-чемпионом UFC Фабрисиу Вердумом, рассказал о своей текущей форме.



«Чувствую себя замечательно, спасибо большое! Я просто не стригся, хотел отпустить волосы. Но мои девочки, жена и дочки, попросили стричься коротко. Так что пришлось подстричься. А вообще я давно лысый. А там, где растут волосы, растут седые. Но чувствую себя хорошо, не на 43 года, а на 34-35.



Моя карьера потихонечку завершается, хотя ещё хочется побиться. Посмотрим, как будет. Всё зависит от самочувствия и желания выступать. Пока оно есть. По плану я должен провести два боя до конца карьеры», — приводит слова Фёдора Емельяненко ТАСС.

Фёдор Емельяненко: мне бы хотелось провести бой с Вердумом