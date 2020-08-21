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Фёдор Емельяненко рассказал, что хотел отпустить волосы

Фёдор Емельяненко рассказал, что хотел отпустить волосы
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец Bellator Фёдор Емельяненко, который ранее выразил готовность провести реванш с экс-чемпионом UFC Фабрисиу Вердумом, рассказал о своей текущей форме.

«Чувствую себя замечательно, спасибо большое! Я просто не стригся, хотел отпустить волосы. Но мои девочки, жена и дочки, попросили стричься коротко. Так что пришлось подстричься. А вообще я давно лысый. А там, где растут волосы, растут седые. Но чувствую себя хорошо, не на 43 года, а на 34-35.

Моя карьера потихонечку завершается, хотя ещё хочется побиться. Посмотрим, как будет. Всё зависит от самочувствия и желания выступать. Пока оно есть. По плану я должен провести два боя до конца карьеры», — приводит слова Фёдора Емельяненко ТАСС.

Фёдор Емельяненко: мне бы хотелось провести бой с Вердумом
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