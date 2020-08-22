Фроч: Уайт победой над Поветкиным хочет заявить о себе

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч дал прогноз на поединок Александра Поветкина и Диллиана Уайта. Британец убеждён, что Уайт сумеет одолеть россиянина. По словам Фроча, Диллиан рассчитывает, что победа над Поветкиным станет прорывом в его карьере.
«Думаю, Диллиан пройдёт Поветкина. Он будет в хорошей форме, силён, решителен. Уайт тренируется как лунатик. Знает, что готов к битве за титул, ведь он ждал этого так долго. Если будет в отличной форме, он сможет остановить Поветкина уже в поздних раундах. Победой над Поветкиным он хочет заявить о себе. Ведь раньше Александр проигрывал только Владимиру Кличко и Энтони Джошуа», — приводит слова Фроча Sky Sports.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Александр Поветкин — Диллиан Уайт.
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