Фроч: Уайт победой над Поветкиным хочет заявить о себе

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч дал прогноз на поединок Александра Поветкина и Диллиана Уайта. Британец убеждён, что Уайт сумеет одолеть россиянина. По словам Фроча, Диллиан рассчитывает, что победа над Поветкиным станет прорывом в его карьере.

«Думаю, Диллиан пройдёт Поветкина. Он будет в хорошей форме, силён, решителен. Уайт тренируется как лунатик. Знает, что готов к битве за титул, ведь он ждал этого так долго. Если будет в отличной форме, он сможет остановить Поветкина уже в поздних раундах. Победой над Поветкиным он хочет заявить о себе. Ведь раньше Александр проигрывал только Владимиру Кличко и Энтони Джошуа», — приводит слова Фроча Sky Sports.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Александр Поветкин — Диллиан Уайт.