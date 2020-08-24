Лебедев сравнил Поветкина с молодым Тайсоном

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев сказал, что россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в стиле молодого Майка Тайсона.

В минувшие выходные Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде и стал временным чемпионом мира в тяжёлой весовой категории по версии WBC, несмотря на то что дважды оказывался в нокдауне в четвёртом раунде. Планируется, что матч-реванш состоится уже в 2020 году.

«Мнение по этому бою может быть только одно: это просто красота бокса. Этим и славится супертяжёлый вес. Казалось бы, всё уже предрешено, но нет, не в этом случае, не сегодня. Бац — и всё, феерия. Какой же красивый нокаут.

Наверное, можно сказать, что удар Саши был в стиле молодого Майка Тайсона. Это был классный удар, всё было сделано как по учебнику: красивый вход, оттолкнулся ногой, удар с уклона точно в подбородок. Это школа бокса СССР», — цитирует Лебедева «Р-Спорт».