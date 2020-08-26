Президент UFC назвал бой года. Это не Хабиб — Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт рассказал, какой поединок, по его мнению, достоин называться боем года. Речь идёт о противостоянии действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи и Пауло Косты, запланированном на 26 сентября.
«Да, это бой года. Не могу дождаться. Но у меня до сих пор в памяти поединок Чжан Вэйли и Йоанны Енджейчик. Я тогда буквально не мог оторваться от экрана, из-за чего пропустил важную встречу. Чертовски хороший бой", — сказал Уайт на пресс-конференции.
Он добавил, что помимо боя Адесанья — Коста ожидания должен оправдать поединок чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
«Могу сказать, что два запланированных боя оправдают все ожидания. Это поединки Джастин Гэтжи — Хабиб Нурмагомедов и Исраэль Адесанья — Пауло Коста. Но пока я не могу сказать, где состоятся поединки», — добавил президент.
Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи запланирован на 24 октября.
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