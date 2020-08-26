Папин: думаю, в следующем поединке с Макабу я возьму реванш
Российский боксёр Алексей Папин прокомментировал победу над соотечественником Русланом Файфером. Папин победил Файфера и стал обязательным претендентом на титул чемпиона WBC в первом тяжёлом весе. Теперь Папину предстоит провести бой с Илунгой Макабу, который владеет чемпионским поясом. Ранее соперники уже встречались, победил Макабу. Папин вспомнил этот бой, проходивший в августе 2019 года. То поражение остаётся единственным в карьере Папина.
«Формой своей я доволен. Сделали большую работу, уверен, что стал сильнее. Из-за поражения я стал сильнее, приобрёл бесценный опыт. Вырос в моральном и физическом плане. Думаю, в следующем поединке я возьму реванш», — передаёт слова Папина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Папин нокаутировал Файфера и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBC
- 26 августа 2020
-
11:25
-
11:17
-
11:16
-
10:30
-
10:10
-
10:01
-
09:00
-
00:51
-
00:45
- 25 августа 2020
-
23:42
-
22:34
-
20:30
-
20:20
-
19:24
-
18:18
-
17:27
-
16:04
-
15:00
-
14:01
-
13:02
-
12:00
-
11:00
-
10:14
-
09:42
-
09:01
-
00:41
-
00:36
-
00:23
- 24 августа 2020
-
23:50
-
22:39
-
22:30
-
21:23
-
20:47
-
19:48
-
18:31
Партнерский контент