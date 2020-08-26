Папин: думаю, в следующем поединке с Макабу я возьму реванш

Российский боксёр Алексей Папин прокомментировал победу над соотечественником Русланом Файфером. Папин победил Файфера и стал обязательным претендентом на титул чемпиона WBC в первом тяжёлом весе. Теперь Папину предстоит провести бой с Илунгой Макабу, который владеет чемпионским поясом. Ранее соперники уже встречались, победил Макабу. Папин вспомнил этот бой, проходивший в августе 2019 года. То поражение остаётся единственным в карьере Папина.

«Формой своей я доволен. Сделали большую работу, уверен, что стал сильнее. Из-за поражения я стал сильнее, приобрёл бесценный опыт. Вырос в моральном и физическом плане. Думаю, в следующем поединке я возьму реванш», — передаёт слова Папина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.