Пельмень за 6 минут не смог нокаутировать соперника, который на 120 кг легче

Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, провёл поединок на голых кулаках с Корнеем Тарасовым. Параметры Пельменя — 180 см и 180 кг, Тарасова — 170 см и 61 кг. Бой состоялся в рамках финала третьего сезона Punch Club.
В итоге Пельмень за 6 минут одержал победу, но не нокаутом, как можно было ожидать, учитывая габариты соперников.
Вот какие комментарии оставили зрители, посмотревшие поединок на канале Punch Club в YouTube.
«Пельмень одним ударом полкруга зрителей выкосит».
«Дрались, как умеют. Никто никому не поддавался. Как в бою Солонин — Ушу».
«Пельменю рубашку по размеру купите».
«Кто бы что ни говорил, но Корней реально дал бой Васе, сам шëл в атаку!»
«Корнею нужно было больше работать, понимаю, что страшно, но выбора нет, тогда не вызывай таких гигантов».
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