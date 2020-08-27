Пельмень за 6 минут не смог нокаутировать соперника, который на 120 кг легче

Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, провёл поединок на голых кулаках с Корнеем Тарасовым. Параметры Пельменя — 180 см и 180 кг, Тарасова — 170 см и 61 кг. Бой состоялся в рамках финала третьего сезона Punch Club.

В итоге Пельмень за 6 минут одержал победу, но не нокаутом, как можно было ожидать, учитывая габариты соперников.

Вот какие комментарии оставили зрители, посмотревшие поединок на канале Punch Club в YouTube.

«Пельмень одним ударом полкруга зрителей выкосит».

«Дрались, как умеют. Никто никому не поддавался. Как в бою Солонин — Ушу».

«Пельменю рубашку по размеру купите».

«Кто бы что ни говорил, но Корней реально дал бой Васе, сам шëл в атаку!»

«Корнею нужно было больше работать, понимаю, что страшно, но выбора нет, тогда не вызывай таких гигантов».