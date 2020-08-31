«Младшие». Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с братьями и поясом UFC на плече

31-летний российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, являющий действующим чемпионом UFC в лёгком весе, совершил новую публикацию в своём «инстаграме».
Хабиб опубликовал фотографию со своими братьями – Абубакаром, Усманом и Умаром и поясом чемпиона UFC в лёгком весе, подписав публикацию: «Младшие».
Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, недавно стало известно, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Абубакар Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов выступят на одном турнире. 24 октября бойцы станут участниками шоу UFC 254. Хабиб встретится с Джастином Гэтжи. Соперник Абубакара Нурмагомедова пока неизвестен.
24-летний Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC ещё в январе 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса пока не провёл ни одного боя в промоушене. На его счету 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах. В прошлом он выступал в лигах Fight Nights Global, PFL и Gorilla FC.
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