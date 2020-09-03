Забит Магомедшарипов может получить титульный бой в UFC

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, может получить титульный поединок. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Обладателем пояса UFC в полулёгком весе является представитель Австралии Александер Волкановски.

«Мы уже настаиваем, чтобы это был титульный бой. Это очень даже реально. Но должны сойтись несколько условий», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, в конце августа Магомедшарипов должен был выйти в октагон с Яиром Родригесом, но из-за травмы представителя Мексики бой сорвался.

На счету 29-летнего Магомедшарипова 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.