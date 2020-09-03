Забит Магомедшарипов может получить титульный бой в UFC
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, может получить титульный поединок. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
Обладателем пояса UFC в полулёгком весе является представитель Австралии Александер Волкановски.
«Мы уже настаиваем, чтобы это был титульный бой. Это очень даже реально. Но должны сойтись несколько условий», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Напомним, в конце августа Магомедшарипов должен был выйти в октагон с Яиром Родригесом, но из-за травмы представителя Мексики бой сорвался.
На счету 29-летнего Магомедшарипова 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.
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