Василевский: Забита многие недооценивали. И жестоко поплатились

Боец MMA Вячеслав Василевский прокомментировал информацию о том, что полулегковес UFC Забит Магомедшарипов в скором времени может получить титульный бой с Александером Волкановски. Ранее об этом сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

«Бои Волкановского я не видел, но знаю Забита достаточно давно. Он очень крутой и своеобразный боец. Когда Забит дерётся, у него есть шансы выиграть (победить. — Прим. «Чемпионата») любого.

У Магомедшарипова неудобный и непредсказуемый стиль. Кажется, порой даже сам не знает, что сделает в следующую секунду. У Забита даже внешность бойца и телосложение нестандартное. Тем он и силён. Многие Забита в своё время недооценивали, за что жестоко поплатились. Если Магомедшарипов будет чемпионом, это будет выгодно для UFC. Он будет очень интересен даже нероссийским зрителям.

Почему так долго маринуют Забита на подходе к титульнику? Рано или поздно наши бойцы будут подходить к титулам и смогут выиграть. Конечно, если их не будут останавливать.

Сейчас многие российские бойцы друг с другом дерутся на турнирах: Гришин с Антигуловым. Это мне даже больше непонятно. Двое русских будут драться в Абу-Даби, кому это интересно? Это моменты, которые понимают Дана Уайт и ещё несколько человек, которые стоят во главе UFC», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.