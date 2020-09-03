Магомед Исмаилов ответил на вопрос о переходе в UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, выступающий в средней весовой категории, ответил на вопрос подписчика о том, что он думает по поводу возможности перехода в UFC. У Исмаилова, в частности, спросили, мог бы он сразиться с экс-претендентом на пояс в среднем весе Йоэлем Ромеро.
«Честно говоря, желания двигать в UFC у меня нет, так как уже, считаю, поздновато. Но предложение именно по поединку Ромеро — Исмаилов — это очень интересное противостояние, и сказать, что поздновато, нельзя», — рассказал Исмаилов в своём «инстаграме».
Напомним, последний бой 34-летний Исмаилов провёл в тяжёлой весовой категории. На турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи 24 июля он нокаутировал Александра Емельяненко в третьем раунде.
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