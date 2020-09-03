Дрозд — о сопернике Харитонова: а он ещё живой?

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе россиянин Григорий Дрозд рассказал об ожиданиях от поединка с участием россиянина Сергея Харитонова и американца Дэнни Уильямса.
Напомним, 40-летний Харитонов и 47-летний Уильямс выйдут на ринг на боксёрском турнире в Химках, который состоится 11 сентября. Этот поединок возглавит кард вечера. Для россиянина это будет дебют в боксе, американец, в частности, известен тем, что в 2004 году ему удалось нокаутировать легендарного боксёра Майка Тайсона.
«Дэнни Уильямс? Он ещё живой? Желаю Харитонову победы в этом поединке. Серёга не новичок в боксе, он мастер спорта международного класса по боксу, серебряный призёр чемпионата России. Очень долго занимался в ЦСКА, помню, что мы были в одном зале и часто встречались там.
У Харитонова хорошая школа бокса. У него сейчас вторая молодость. Ну захотел человек побоксировать — и ради бога», — цитирует Дрозда «Спорт-экспресс».
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