Нурмагомедов не исключил реванш с Макгрегором

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.
«Мне это абсолютно неинтересно. Конечно, есть какая-то доля вероятности. У меня впереди — претендент. Заслуженный, крепкий, активный. О Макгрегоре я даже не думаю. Все, что нужно было сделать, я сделал 6 октября 2018 года. А что говорят медиа и так далее, меня совсем не волнует. Я доказал, что как конкурент внутри клетки он никакого сопротивления мне оказать не смог», — приводят слова Нурмагомедова «Известия».
В следующем бою Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
Первый бой Нурмагомедов — Макгрегор состоялся в октябре 2018 года. Хабиб успешно применил болевой приём в четвёртом раунде и защитил пояс UFC в лёгком весе. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA.
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