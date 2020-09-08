Хабиб Нурмагомедов: братские сердца сегодня нападали — хорошо, что по одному
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с тренировки. На снимке Нурмагомедов стоит крайний слева.
«Братские сердца сегодня нападали — хорошо, что по одному. Поборолись утром, перед завтраком», — подписал он фото.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, в настоящее время 31-летний Нурмагомедов готовится к поединку с временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Бой, запланированный на 24 октября, состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, у Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.
«С какого перепуга я должен драться так, как хотят люди?» Хабиб ответил критикам
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