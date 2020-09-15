Дату реванша Поветкин — Уайт официально утвердили

Матч-реванш с участием россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта состоится 21 ноября, отмечается в сообщении в «твиттере» Matchroom Boxing.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

«Я отдохнул, провёл время с семьёй и теперь, когда известна дата реванша, скоро вновь отправлюсь в тренировочный лагерь и буду готовиться так же тщательно, как и в первый раз.

Диллиан Уайт — хороший, сильный боксёр, я это говорил и до первого боя, и после него. Буду готов выйти на ринг 21 ноября. Уверен, мы вновь покажем хороший и красивый бокс», — приводятся слова Поветкина на сайте промоутерской компании «Мир бокса».

«У Диллиана было право на реванш, он решил им воспользоваться, а мы не привыкли отказываться от договорённостей. Уайт — опасный парень. Мы это увидели в первом бою, и его желание реваншироваться вызывает уважение.

С другой стороны, Саша уже почувствовал соперника, увидел, что у него получается, а что не очень. Думаю, команда Поветкина сможет грамотно построить подготовку с учётом первого боя и подойти к реваншу в отличной форме и с хорошим планом на бой», — добавил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.