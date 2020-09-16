Бетербиев дал прогноз на бой Хабиб — Гэтжи
Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев поделился ожиданиями от схватки чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. По его словам, победу в этой встрече одержит Нурмагомедов.
«Я не смогу выступить экспертом, так как практически не смотрю бои без правил. Так как рекорд у Хабиба, думаю, победа останется за ним. Он справлялся и с более серьёзными соперниками», — приводит слова Бетербиева «РБК-Спорт».
Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Хабиб дал интервью Исмаилову и ответил на вопросы о Гэтжи и Макгрегоре
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