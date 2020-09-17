Президент UFC: Порье не хочет драться, мы ищем нового соперника Фергюсону

Президент UFC Дана Уайт заявил, что американский боец Дастин Порье не хочет драться с соотечественником Тони Фергюсоном. Предполагалось, что бывшие временные чемпионы в лёгком весе проведут бой на турнире UFC 254.
«Я говорил вам, что бой будет. Пока ещё Фергюсон не дал своё согласие, но всё будет в порядке. Не вижу причин, почему Тони может отказаться.
Послушайте, мне нравится Дастин. Я не собираюсь здесь сидеть и говорить что-то плохое о нём. Он отличный парень. Я не знаю, не хотел ли он драться в Абу-Даби или у него были свои причины. Но по какой-то причине он отказался. Только он знает, почему так поступил. Мы ищем нового соперника Фергюсону», — цитирует Уайта MMA Fighting.
Предполагалось, что Порье и Фергюсон встретятся на турнире с участием Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
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