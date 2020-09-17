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Боец UFC Яна Куницкая заразилась коронавирусом

Боец UFC Яна Куницкая заразилась коронавирусом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец легчайшего веса Яна Куницкая заразилась коронавирусом. Об этом спортсменка сообщила в своём «инстаграме».

Напомним, в ночь на 9 августа по московскому времени россиянка победила латвийку Юлию Столяренко. Бой продлился все три раунда и завершился победой Куницкой единогласным решением судей. Таким образом, Куницкая одержала 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на её счету 5 поражений.

Ранее сообщалось, что парень Яны Куницкой Тьяго Сантос заразился коронавирусом. В связи с этим был отменён его бой с Гловером Тейшейрой. При этом бой между Сантосом и Тейшейрой перенесли во второй раз. 12 сентября их поединок не состоялся, поскольку тест на коронавирус Тейшейры показал положительный результат.

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