В ACA отказались устраивать реванш Емельяненко — Исмаилов

Основатель MMA-промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев признался, что не видит смысла в организации матча-реванша тяжеловеса Александра Емельяненко и средневеса Магомеда Исмаилова.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся 24 июля в рамках турнира ACA 107, который прошёл в Сочи. Исмаилов ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Он нокаутировал Емельяненко в третьем раунде.

«Этот бой уже неинтересен. Много разговоров о том, что Емельяненко был не готов. Бой явно показал, что Магомед на голову выше. Повторять то же самое ещё раз неинтересно», — приводит слова Хасиева ТАСС.

Емельяненко провёл 37 боёв в MMA, одержав в них 28 побед и потерпев восемь поражений — ещё один поединок завершился вничью. На счету Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья.