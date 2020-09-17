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В ACA отказались устраивать реванш Емельяненко — Исмаилов

В ACA отказались устраивать реванш Емельяненко — Исмаилов
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Основатель MMA-промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев признался, что не видит смысла в организации матча-реванша тяжеловеса Александра Емельяненко и средневеса Магомеда Исмаилова.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся 24 июля в рамках турнира ACA 107, который прошёл в Сочи. Исмаилов ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Он нокаутировал Емельяненко в третьем раунде.

«Этот бой уже неинтересен. Много разговоров о том, что Емельяненко был не готов. Бой явно показал, что Магомед на голову выше. Повторять то же самое ещё раз неинтересно», — приводит слова Хасиева ТАСС.

Емельяненко провёл 37 боёв в MMA, одержав в них 28 побед и потерпев восемь поражений — ещё один поединок завершился вничью. На счету Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья.

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