Бывший чемпион Bellator Чендлер: Нурмагомедов победит Гэтжи единогласным решением судей

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер ответил на вопросы подписчиков в «Твиттере». Спортсмен рассказал, кого считает лучшим бойцом в своём дивизионе, а также дал прогноз на титульный бой UFC, в котором встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи.

«Кто является величайшим бойцом лёгкого веса в истории UFC? Хабиб. Мой бой мечты? С Хабибом. Поединок Нурмагомедова и Гэтжи? Хабиб победит единогласным решением судей», — написал Чендлер.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Гэтжи является временным чемпионом UFC. Этот титул он получил после победы над Тони Фергюсоном.