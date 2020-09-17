Бывший чемпион Bellator Чендлер: Нурмагомедов победит Гэтжи единогласным решением судей
Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер ответил на вопросы подписчиков в «Твиттере». Спортсмен рассказал, кого считает лучшим бойцом в своём дивизионе, а также дал прогноз на титульный бой UFC, в котором встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи.
«Кто является величайшим бойцом лёгкого веса в истории UFC? Хабиб. Мой бой мечты? С Хабибом. Поединок Нурмагомедова и Гэтжи? Хабиб победит единогласным решением судей», — написал Чендлер.
Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Гэтжи является временным чемпионом UFC. Этот титул он получил после победы над Тони Фергюсоном.
Бетербиев дал прогноз на бой Хабиб — Гэтжи
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