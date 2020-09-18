«Может быть даже летальный исход». Лебедев — о реванше Поветкина и Уайта

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев поделился ожиданиями от матча-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта. Ранее стало известно, что второй поединок Поветкин — Уайт состоится 21 ноября.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

«Уайт выигрывал первый бой? Да, но он неуклюжий на ногах. Ноги — это его проблема, у него элементарного челночка нет, отскока на ногах. С челночком он был бы намного опаснее.

Уайта нужно заставлять тянуться для удара, когда он потянется, то его легко ловить на встречном движении, двоечку ему пробить. А это для него очень опасно.

Любой врач вам скажет, что если за два месяца случится два таких глубоких нокаута, то может быть даже летальный исход. Поэтому я в шоке с его команды, которая решила устраивать реванш так рано. Видимо, деньги многое решают.

Главное — это то, что Уайт выйдет на бой через всего два с половиной месяца после тяжёлого нокаута. Его даже от ударов Саши по защите уже будет болтать. Это супертяжёлый вес, здесь любой удар страшной силы. Я опять даю 55 на 45 в пользу Саши — так же, как и перед первым боем», — цитирует Лебедева News.ru.