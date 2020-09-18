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Фергюсон не выступит в андеркарде боя Хабиб — Гэтжи

Фергюсон не выступит в андеркарде боя Хабиб — Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт объявил, что американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в лёгкой весовой категории, не выступит на турнире UFC 254 24 октября. Напомним, главный бой этого вечера — поединок за пояс UFC в лёгком весе с участием Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

Изначально планировалось, что в андеркарде этого боя подерутся Фергюсон и Дастин Порье, однако последнего не устроили финансовые условия. Фергюсону предлагали других соперников, но он отказался.

«Команда Тони не отвечала на наши запросы. Когда я звоню тебе и ты хочешь драться, то мы делаем бой. Если нет — никаких проблем. Я никого не заставляю драться. Не хочешь драться? Мы идём дальше и устраиваем другие бои», — приводит слова Уайта MMA Junkie.

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