Фергюсон не выступит в андеркарде боя Хабиб — Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт объявил, что американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в лёгкой весовой категории, не выступит на турнире UFC 254 24 октября. Напомним, главный бой этого вечера — поединок за пояс UFC в лёгком весе с участием Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

Изначально планировалось, что в андеркарде этого боя подерутся Фергюсон и Дастин Порье, однако последнего не устроили финансовые условия. Фергюсону предлагали других соперников, но он отказался.

«Команда Тони не отвечала на наши запросы. Когда я звоню тебе и ты хочешь драться, то мы делаем бой. Если нет — никаких проблем. Я никого не заставляю драться. Не хочешь драться? Мы идём дальше и устраиваем другие бои», — приводит слова Уайта MMA Junkie.