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Напарник Уайлдера: Деонтей в потрясающей форме. Он побьёт Фьюри

Напарник Уайлдера: Деонтей в потрясающей форме. Он побьёт Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Нигерийский боксёр Рафаэль Акпеджиори, спарринг-партнёр бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, заявил, что американец находится в прекрасной форме и победит обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри в третьем бою.

Напомним, первый бой Уайлдер — Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, а во втором поединке в феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC.

«Побить Деонтея может только один человек. Это он сам.

Сейчас он в потрясающей форме. Вы увидите совсем другого Уайлдера, как только раздастся гонг. Он побьёт Фьюри, если будет придерживаться плана на бой от тренерского штаба. У него для этого есть все данные», — цитирует Акпеджиори Sky Sports.

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