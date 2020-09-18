Напарник Уайлдера: Деонтей в потрясающей форме. Он побьёт Фьюри
Нигерийский боксёр Рафаэль Акпеджиори, спарринг-партнёр бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, заявил, что американец находится в прекрасной форме и победит обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри в третьем бою.
Напомним, первый бой Уайлдер — Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, а во втором поединке в феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC.
«Побить Деонтея может только один человек. Это он сам.
Сейчас он в потрясающей форме. Вы увидите совсем другого Уайлдера, как только раздастся гонг. Он побьёт Фьюри, если будет придерживаться плана на бой от тренерского штаба. У него для этого есть все данные», — цитирует Акпеджиори Sky Sports.
Поветкин: хочу побоксировать с Фьюри и Джошуа и стать чемпионом мира
- 18 сентября 2020
-
16:01
-
15:29
-
15:01
-
14:02
-
13:40
-
13:01
-
12:25
-
11:00
-
10:03
-
09:02
-
01:03
-
00:47
- 17 сентября 2020
-
23:17
-
22:39
-
22:24
-
21:13
-
20:31
-
19:55
-
19:13
-
17:53
-
15:44
-
15:39
-
15:03
-
14:02
-
13:04
-
12:02
-
11:01
-
10:00
-
09:02
-
06:31
-
00:05
- 16 сентября 2020
-
22:23
-
21:37
-
20:40
-
18:07
Партнерский контент