Вудли одинаково ответил на все вопросы во время пресс-конференции перед боем с Ковингтоном

Американский боец ММА Тайрон Вудли посетил пресс-конференцию перед боем с соотечественником Колби Ковингтоном. Абсолютно на все вопросы журналистов Вудли ответил одинаково.

«Я просто рад, что жизни чёрных важны. Я хочу, чтобы люди знали, что жизни чёрных важны», — сказал Вудли.

Тайрон на дуэль взглядов с Ковингтоном надел повязку с надписью «Жизни чёрных важны». При этом он назвал своего соперника расистом. Колби известен симпатией к президенту США Дональду Трампу, который выступает резко против лозунгов движения Black Lives Matter.

В свою очередь Ковингтон заявил, что посвятит бой с Вудли полицейским, «которых в США стали демонизировать».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night 178. Вудли и Ковингтон встретятся в главном поединке вечера, в основном карде которого в октагон арены APEX выйдут также Хамзат Чимаев против Джеральда Мёршарта и Дональд Серроне против Нико Прайса.