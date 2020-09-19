Вудли одинаково ответил на все вопросы во время пресс-конференции перед боем с Ковингтоном

Американский боец ММА Тайрон Вудли посетил пресс-конференцию перед боем с соотечественником Колби Ковингтоном. Абсолютно на все вопросы журналистов Вудли ответил одинаково.
«Я просто рад, что жизни чёрных важны. Я хочу, чтобы люди знали, что жизни чёрных важны», — сказал Вудли.
Тайрон на дуэль взглядов с Ковингтоном надел повязку с надписью «Жизни чёрных важны». При этом он назвал своего соперника расистом. Колби известен симпатией к президенту США Дональду Трампу, который выступает резко против лозунгов движения Black Lives Matter.
В свою очередь Ковингтон заявил, что посвятит бой с Вудли полицейским, «которых в США стали демонизировать».
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night 178. Вудли и Ковингтон встретятся в главном поединке вечера, в основном карде которого в октагон арены APEX выйдут также Хамзат Чимаев против Джеральда Мёршарта и Дональд Серроне против Нико Прайса.
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