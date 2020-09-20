Хамзат Чимаев показал третий результат по скорости нокаута в среднем весе

В ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178.

В основном карде турнира состоялся бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Джеральдом Мёршертом. Чимаев одержал победу за 17 секунд, отправив своего соперника в нокаут. Хамзат Чимаев показал третий результат по скорости нокаута в среднем весе, сообщается в «твиттере» UFC News. Быстрее него это делали Марк Вэйр (10 секунд) и Терри Мартин (14 секунд).

В главном событии турнира встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.

Чемпионат проводит онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 178.