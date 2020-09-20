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Глава UFC Уайт – о Чимаеве: этот парень особенный, я никогда не видел ничего подобного

Глава UFC Уайт – о Чимаеве: этот парень особенный, я никогда не видел ничего подобного
Бокс/ММА / UFC 0

Глава UFC Дана Уайт оценил выступление шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Один удар. 17 секунд. Этот парень особенный. Он не такой, как все, не такой, как любой боец, которого я когда-либо видел. Я в бизнесе уже очень давно. Я видел, как многие великие приходят и уходят. Этот парень абсолютно особенный. Я никогда не видел ничего подобного», — приводятся слова Уайта в «твиттере» ESPN MMA.

Напомним, в основном карде турнира состоялся бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Джеральдом Мёршертом. Чимаев одержал победу за 17 секунд, отправив своего соперника в нокаут. Хамзат Чимаев показал третий результат по скорости нокаута в среднем весе.

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