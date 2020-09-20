Глава UFC Уайт – о Чимаеве: этот парень особенный, я никогда не видел ничего подобного

Глава UFC Дана Уайт оценил выступление шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Один удар. 17 секунд. Этот парень особенный. Он не такой, как все, не такой, как любой боец, которого я когда-либо видел. Я в бизнесе уже очень давно. Я видел, как многие великие приходят и уходят. Этот парень абсолютно особенный. Я никогда не видел ничего подобного», — приводятся слова Уайта в «твиттере» ESPN MMA.

Напомним, в основном карде турнира состоялся бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Джеральдом Мёршертом. Чимаев одержал победу за 17 секунд, отправив своего соперника в нокаут. Хамзат Чимаев показал третий результат по скорости нокаута в среднем весе.