Кокляев ответил на вопрос о реванше с Емельяненко
Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, возможен ли его матч-реванш с бойцом MMA Александром Емельяненко. Напомним, бой, состоявшийся в ноябре 2019 года, завершился нокаутом в исполнении Емельяненко в первом раунде. Для Кокляева это был дебют в единоборствах.
«Если говорить о реванше, то нужно сначала провести один-два боя с другими желающими, чтобы людей заинтересовать второй встречей с Емельяненко.
Сейчас у меня в планах тренировки и тренировки, а потом надо ждать предложений. Про конкретику сегодня говорить не стоит. Знаете, чему научил меня бой с Емельяненко? Делай что угодно, но никому ничего не обещай», — приводит слова стронгмена «Р-Спорт».
Также Кокляев признался, что не стремится быть похожим на Емельяненко.
Кокляев: моя мотивация в том, чтобы не быть как Емельяненко
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