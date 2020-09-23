«Кому его победы, России или Украине?» Украинский боксёр Редкач — о Ломаченко

Украинский боксёр Иван Редкач, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал об отношении к соотечественнику Василию Ломаченко, обладателю поясов WBA, WBC и WBO в лёгком весе. Напомним, ранее Ломаченко вместе с Александром Усиком снялся в документальном фильме о вере и церкви, размещённом на YouTube-канале «Корсунская пустынь».

«Ломаченко просто не готов к критике. Он не любит, когда его критикуют. Если не любишь это, то зачем заводить социальные сети – «Инстаграм», «Твиттер»? Обижаться…

Люди с Украины очень зомбированы: кто против Ломаченко, тот [нецензурное выражение]. Мне вообще наплевать на Лому. Мне всё равно на него – он такой, какой есть.

Сейчас под сомнением, кому его победы – России или Украине? Если он выходит под украинским флагом – молодец», — сказал Редкач в прямом эфире в своём «инстаграме».