Бой-реванш Диего Брандо и Джихад Юнусов пройдёт 4 октября

Боец ММА из Бразилии Диего Брандао (25-15) снова выступит в России. 4 октября в Грозном на ACA 112 топовый представитель бразильского ММА проведёт реванш с россиянином Джихадом Юнусовым (16-5).

Бойцы уже встречались год назад на юбилейном турнире АСА 100, где в очень упорном поединке победителем решением судей признали Брандао.



Ранее российский боец ММА Венер Галиев рассказал о пьяном дебоше, который устроил бывший боец UFC бразилец Диего Брандао после их поединка в Екатеринбурге. Их бой состоялся в мае 2017 года, Брандао нокаутировал Галиева на 39-й секунде. Впоследствии бразилец утверждал, что на банкете после турнира его атаковал Галиев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Боец MMA Галиев рассказал, как Диего Брандао устроил пьяный дебош в России