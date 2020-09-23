Бой-реванш Диего Брандо и Джихад Юнусов пройдёт 4 октября
Боец ММА из Бразилии Диего Брандао (25-15) снова выступит в России. 4 октября в Грозном на ACA 112 топовый представитель бразильского ММА проведёт реванш с россиянином Джихадом Юнусовым (16-5).
Бойцы уже встречались год назад на юбилейном турнире АСА 100, где в очень упорном поединке победителем решением судей признали Брандао.
Ранее российский боец ММА Венер Галиев рассказал о пьяном дебоше, который устроил бывший боец UFC бразилец Диего Брандао после их поединка в Екатеринбурге. Их бой состоялся в мае 2017 года, Брандао нокаутировал Галиева на 39-й секунде. Впоследствии бразилец утверждал, что на банкете после турнира его атаковал Галиев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Боец MMA Галиев рассказал, как Диего Брандао устроил пьяный дебош в России
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