Чимаеву дали главный бой на турнире UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в средней весовой категории, сообщил, что ему дали главный бой на одном из турниров промоушена. При этом он не сообщил, когда состоится поединок, и не назвал имени соперника, хотя и поблагодарил президента UFC Дану Уайта за то, что тот сдержал слово.

«У меня есть дата боя. Теперь мне ищут соперника. Пять раундов, главный бой.

Спасибо, Дана Уайт, за то, что сдержали слово. [Готов драться] с кем угодно, когда угодно, где угодно», — написал боец в своём «твиттере».

«Я дебютировал в профессиональных MMA 28 месяцев назад. Я прибавляю с каждым днём. Усердная работа решает», — добавил он.

В минувшие выходные Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта. Ему потребовалось для этого всего 17 секунд, он нокаутировал оппонента на турнире UFC Fight Night 178 первым же ударом.

Чимаев все три поединка в UFC завершил досрочно. Шведский спортсмен уже заявил, что готов драться с любыми топовыми соперниками дивизиона.