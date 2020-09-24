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В «Лужниках» отреагировали на слова Рябинского о бое Поветкин — Фьюри

В «Лужниках» отреагировали на слова Рябинского о бое Поветкин — Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Пресс-служба спорткомплекса «Лужники» отреагировала на слова российского промоутера Андрея Рябинского о том, что он попытается организовать на его территории поединок с участием россиянина Александра Поветкина и британца Тайсона Фьюри.

«Запроса на проведение боя Поветкина и Фьюри к нам не поступало», — заявили в пресс-службе спорткомплекса «Лужники» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

Напомним, в августе Поветкин нокаутировал британского боксёра Диллиана Уайта и стал временным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC. Обладателем пояса организации в тяжёлом дивизионе является Фьюри.

Ранее Фьюри попросил украинца Александра Усика не препятствовать в организации боя с Энтони Джошуа.

Фьюри призвал Усика отказаться от боя с Джошуа
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