В «Лужниках» отреагировали на слова Рябинского о бое Поветкин — Фьюри
Пресс-служба спорткомплекса «Лужники» отреагировала на слова российского промоутера Андрея Рябинского о том, что он попытается организовать на его территории поединок с участием россиянина Александра Поветкина и британца Тайсона Фьюри.
«Запроса на проведение боя Поветкина и Фьюри к нам не поступало», — заявили в пресс-службе спорткомплекса «Лужники» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.
Напомним, в августе Поветкин нокаутировал британского боксёра Диллиана Уайта и стал временным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC. Обладателем пояса организации в тяжёлом дивизионе является Фьюри.
Ранее Фьюри попросил украинца Александра Усика не препятствовать в организации боя с Энтони Джошуа.
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