Туменов: в последнем бою Ибрагимов попался на лаки-панч

Российский боец MMA Альберт Туменов поделился ожиданиями от поединка Хадиса Ибрагимова и Данило Маркеса, который пройдёт на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в ближайшие выходные.

«Хадис – мой друг, которого я очень поддерживаю. Надеюсь, что он прервёт свою серию поражений и залужит право выступать в UFC. Он очень молодой, попал в такой промоушен, ему чуть не хватает опыта. Желаю ему только удачи!

По поводу предстоящего боя мы не общались, но в последнем бою он попался на лаки-панч, это моё мнение. Мы общались с ним перед этим боем, и он говорил, что заряжен, как и всегда. Чуть-чуть удачи — и у него всё получится», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Главным боем турнира UFC 253 станет титульный поединок средневесов Исраэля Адесаньи и Пауло Косты. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Адесанья — Коста.