Чемпион ОИ Алексей Тищенко: можно болеть за Ломаченко и Усика как за своих, родных

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко призвал россиян болеть за украинцев Василия Ломаченко и Александра Усика как за соотечественников. Напомним, следующим соперником Ломаченко станет Теофимо Лопес (17 октября), а Усика — Дерек Чисора (31 октября).
«Александр выглядит предпочтительнее в бою с Чисорой, его манера ведения мне больше импонирует. Усик более талантлив, универсальный и думающий. Чисора потяжелее, нежелательно пропускать удары, но единственное, чего можно опасаться от Дерека, — грязный бокс. Имею в виду навязывание, множество клинчей, удары ниже пояса и по затылку. Сюда можно также включить захваты.
Александр более техничен, справиться с таким можно только за счёт грязных приёмов, втянуть в возню и грязь, где Усик не сможет продемонстрировать своих качеств. Как пример можно вспомнить бой Ломаченко и Салидо. Орландо навязал Ломаченко бокс, который ему непривычен, и выиграл.
Мы можем болеть за Ломаченко и Усика как за своих, родных. Они мне импонируют не только своим боксом, но и как они общаются с соперниками перед боем и после боя. Никаких грязных слов, оскорблений и выпадов. Всё очень вежливо и порядочно.
Для меня очень показательным был бой Усика и Гассиева. Александр вроде как приехал на вражескую территорию, но вёл себя очень достойно. И Мурат, и Александр приняли результат таким, какой он есть, Усик был сильнее. Оба отнеслись к друг другу с уважением. Мне такое поведение нравится больше, чем шоу в поведении Макгрегора и Мейвезера. Понятное дело, что это весело, но у русских и славян не такой менталитет», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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