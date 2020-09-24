Харитонов: для Хабиба опаснее Фергюсон, а Чендлер и Гэтжи — подарки

Российский боец MMA Сергей Харитонов прокомментировал высказывание бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера об обладателе пояса UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Чендлер заявил, что борется лучше Нурмагомедова.
«Для Хабиба опаснее Фергюсон, а Чендлер и Гэтжи — подарки. Думаю, с этими двумя соперниками Хабиб без проблем разберётся. А Фергюсон, хоть и проиграл Гэтжи, всё равно опаснее для Нурмагомедова. Фергюсон — неудобный и корявый борец, может локтем посечь. А Гэтжи и Чендлер — это подарки для Хабиба. Конечно, в бою может случится всё что угодно, но это моё мнение», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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