Боец UFC Яна Куницкая сообщила, что вылечилась от коронавируса
Российский боец легчайшего веса Яна Куницкая сообщила, что излечилась от коронавируса. Об этом спортсменка объявила в своём «инстаграме».
Напомним, в ночь на 9 августа по московскому времени россиянка победила латвийку Юлию Столяренко. Бой продлился все три раунда и завершился победой Куницкой единогласным решением судей. Таким образом, Куницкая одержала 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на её счету 5 поражений.
Ранее сообщалось, что парень Яны Куницкой Тьяго Сантос заразился коронавирусом. В связи с этим был отменён его бой с Гловером Тейшейрой. При этом бой между Сантосом и Тейшейрой перенесли во второй раз. 12 сентября их поединок не состоялся, поскольку тест на коронавирус Тейшейры показал положительный результат.
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