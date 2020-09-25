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Хирн: Джошуа освободит пояс WBO ради боя с Фьюри, если вмешается Усик

Хирн: Джошуа освободит пояс WBO ради боя с Фьюри, если вмешается Усик
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Промоутер Эдди Хирн предположил, что чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа ради боя с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри согласится освободить пояс WBO, если его вынудит к этому украинец Александр Усик, считающийся обязательным претендентом по этой линии.

Напомним, Джошуа намерен провести следующий бой с Фьюри, однако в дело может вмешаться Усик, если будет настаивать на своём праве провести бой с британцем. Если Энтони не согласится драться с украинцем и сосредоточится на Фьюри, ему придётся освободить пояс WBO.

«Сейчас много говорят, мол, отдай ты ему пояс, но Энтони хочет стать абсолютным чемпионом. Освободит ли он пояс, чтобы сразиться с Фьюри? Да, если ему придётся это сделать. Однако не предпочтительнее ли для него сохранить все пояса? Миллион процентов», — цитирует Хирна BoxingScene.

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