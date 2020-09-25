Тухугов провалил взвешивание перед турниром UFC 253

Боец полулёгкой весовой категории Зубайра Тухугов не уложился в лимит своего дивизиона в преддверии турнира UFC 253. На официальной церемонии взвешивания россиянин показал на весах 68,0 кг при допустимом максимуме 65,7 кг. Таким образом, перевес составил почти 2,5 кг.
Напомним, что на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) Тухугов должен встретиться с Хакимом Даводу. Это будет первый поединок для Зубайры в 2020 году.
Главным событием шоу на «Бойцовском острове» будет титульная встреча в среднем весе. Чемпион лиги Исраэль Адесанья будет защищать пояс от посягательств Пауло Косты. В соглавном событии турнира пройдёт ещё один титульный бой. Доминик Рейес и Ян Блахович оспорят вакантный чемпионский пояс.
Напомним, что на турнире UFC 253 выступит также Хадис Ибрагимов. Боец ещё не вставал на весы.
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