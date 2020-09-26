Адесанья пошутил про конфликт с Костой в «инстаграме»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья опубликовал в «инстаграме» пост, в котором пошутил над потасовкой со своим соперником по UFC 253 Пауло Костой.

Бразилец появился на церемонии с чёрным поясом джиу-джитсу, затем он достал белый пояс и попытался швырнуть им в Адесанью. Исраэль показал реакцию и поймал пояс, попытавшись им ударить Пауло. Бойцов успели разнять и предотвратить серьёзную драку.

«Родители учили меня не принимать подарок, если он мне не нравится. Ещё они научили меня, как правильно крутить задом, когда на тебе надет пояс», — написал Адесанья.

Напомним, что Адесанья будет проводить вторую защиту титула. В минувшем бою он решением судей победил Йоэля Ромеро. Соглавным событием турнира UFC 253 станет схватка в полутяжёлом весе, в которой за титул поспорят Доминик Рейес и Ян Блахович.