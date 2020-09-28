Российская боксёрша, которую нокаутировали за 9 секунд, вызвала на бой Ольгу Бузову

Российская боксёрша Ангелина Семёнова бросила вызов известной телеведущей и певице Ольге Бузовой, после того как та выступила с новой идеей реалити-шоу, в котором боксёры должны сражаться с блогерами.
Напомним, в августе Семёнова на турнире в Казани потерпела поражение нокаутом. 21-летняя Анна Краснопёрова нокаутировала её на 9-й секунде боя, и это один из самых быстрых нокаутов в истории женского бокса.
«Вызываю тебя, Оля Бузова! Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой! Надеюсь, что ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого.
Ты сама сказала, что ты боец по жизни! Ты красивая, а я красивая и сильная. Давай устроим реально крутой бой! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!» — написала Семёнова в своём «инстаграме», прикрепив текст к своему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ангелины Семёновой.
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