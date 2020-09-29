«Чемпион против чемпиона». В UFC показали фото Хабиба и Гэтжи с поясами

В официальном «инстаграме» UFC опубликовали пост, посвящённый предстоящему сражению действующего чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи. Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

На первом фото изображён Нурмагомедов с чемпионским поясом, на втором — Гэтжи с поясом временного чемпиона.

Посмотреть фотографии можно в официальном «инстаграме» UFC.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.